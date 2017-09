Pepa pede cabeça fria frente ao Paços de Ferreira

Lusa 08 Set, 2017, 15:55 | 1.ª Liga

"Independentemente do adversário, e sabemos da valia que tem, nós temos de controlar aquilo que podemos fazer e é a isso que nos temos de agarrar. Não podemos, nem devemos, e esse é um desafio que coloquei ao grupo de trabalho, de não entrarmos em ansiedade nenhuma", apontou.



Durante a conferência de imprensa de antevisão da receção ao Paços de Ferreira, Pepa aludiu ao facto de o Tondela ter conseguido dois resultados positivos fora e dois negativos em casa, apelando a que mantenha "a cabeça fria", apesar da muita vontade de vencer em casa.



"Queremos muito rápido ganhar em casa, mas temos de ter sangue frio, maturidade e experiência para não entrar em desespero de causa, por jogarmos aqui no nosso estádio, antes pelo contrário. Temos de ter um equilíbrio emocional muito grande não só no jogo de amanhã [sábado], como em todos os jogos do campeonato", acrescentou.



Aos jornalistas, o treinador dos ‘auriverdes’ evidenciou que pretende fazer do Estádio João Cardoso, em Tondela, um campo muito difícil para os seus adversários e onde os seus jogadores, que "têm sede de competição" se sintam muito confortáveis.



"Com intensidade máxima, muita agressividade, organizados, compactos e com a equipa junta, queremos eliminar de vez esse tipo de ansiedade que não é benéfica para nós. Já sentimos na pele que, quando ficamos nervosos, ansiosos ou intranquilos, as coisas não nos correm bem", referiu.



Sobre o adversário, Pepa destacou que tem uma identidade muito própria, mantendo uma ideia de jogo muito próxima da última época.



"É uma equipa que gosta de ter bola, abre muito o campo, coloca muita gente no meio campo ofensivo e tem jogadores que desequilibram e experientes no meio campo. Reforçaram-se bem", concluiu.



Tondela e Paços de Ferreira defrontam-se às 16:00 de sábado, no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida da quinta jornada da I Liga de futebol, apitada por Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga.



O Tondela ocupa a nona posição da tabela classificativa com quatro pontos, enquanto que o Paços de Ferreira ocupa o 15.º lugar, com dois pontos.