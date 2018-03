Pepa quer Tondela "tranquilo e rigoroso" para vencer o Boavista no Bessa

Lusa Comentários 29 Mar, 2018, 16:34 | 1.ª Liga

O treinador do Tondela espera "uma resposta cabal" da equipa, após o "mau jogo" frente ao Marítimo [derrota em casa por 2-1]. "O grupo está bem, disponível e pronto para a guerra e amanhã [sexta-feira] frente a uma equipa muito forte em casa, só o melhor Tondela pode conseguir os três pontos", considerou.



Pepa espera "um jogo difícil, muito intenso, num estádio difícil, como são todos neste campeonato", frente a uma equipa que, desde a chegada de Jorge Simão, tem sido "muito forte" nos jogos no Bessa, mas lembrou também que "o Tondela tem conseguido "pontos e exibições muito conseguidas" fora de casa.



"Concentração nos limites, agressividade, rigor" é a receita de Pepa para o jogo, diante de um adversário que "tem conseguido fazer do Bessa uma fortaleza” e alimenta “o sonho, legítimo, de lutar pela Liga Europa”.



O técnico do Tondela não esconde que "uma vitória pode deixar mais perto do objetivo" com o Tondela a chegar aos 32 pontos.



"Não escondo que no último jogo tenhamos tido alguma ansiedade, mas no Bessa precisamos de rigor e calma, pois sabemos que só com tranquilidade poderemos ser a equipa que costumamos ser", justificou.



O jogo entre o Boavista, 7º. Classificado, com 36 pontos, e o Tondela, 11º, com 29 pontos, da 28ª jornada da I Liga de futebol, está marcado para sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Bessa, no Porto.