Peseiro confirma Bas Dost de fora do dérbi com o Benfica

"Não vai estar presente e vamos ter outras alternativas. Eu confio [nelas], a nossa equipa confia e os adeptos também", esclareceu o técnico, em conferência de imprensa.

O ponta de lança saiu lesionado ao intervalo do jogo com o Vitória de Setúbal, em Alvalade, tendo sido confirmada após o encontro, que os `leões` venceram por 2-1, a lesâo. Peseiro revelou também que já sabia deste o início da semana que não podia contar com o atleta.

"Desde segunda ou terça-feira que sabíamos que o Bas muito dificilmente jogava e preparámos outras dinâmicas e soluções. Não vale a pena estar a alimentar, porque temos um plantel em qualidade e quantidade", concluiu.

No sábado, o Sporting desloca-se ao Estádio da Luz, pelas 19:00, para defrontar o Benfica, em encontro da terceira jornada da I Liga de futebol.



Peseiro fala na responsabilidade de vencer derbie que vale mais que três pontos

O treinador do Sporting manifestou hoje a intenção de vencer o Benfica no dérbi da terceira jornada da I Liga de futebol, justificando que um eventual triunfo na casa do `rival` valerá mais que três pontos na classificação.



Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, José Peseiro confirmou também que Bas Dost será baixa no ataque, por não ter recuperado a tempo da lesão sofrida na vitória (2-1) na última jornada, frente ao Vitória de Setúbal, mas não deixa de ambicionar um triunfo com outras alternativas.



"Para quem é jogador e treinador sabemos o privilégio de atuar neste jogo, um dérbi desta dimensão, que vale três pontos, mas vale muito mais, porque sabemos do nível e o que representa em termos históricos para o nosso país", começou por referir, sem esquecer de admitir "o quanto é difícil ganhar" no Estádio da Luz.



Para o treinador que este ano regressou a Alvalade, depois da temporada 2004/2005, a "responsabilidade e vontade de fazer tudo para vencer" vai ser demonstrada dentro de campo, no sábado.



Sobre as recentes chegadas ao plantel, referindo-se a Diaby e Gudelj, o técnico apenas disse que "não têm competição há mais de um mês", deixando antever que ainda vão demorar até entrarem nas escolhas.



A finalizar, não quis abordar sobre a estratégia que vai adotar para explorar as fragilidades da equipa `encarnada`, porém, confirmou que não vai ter especial atenção a nenhum jogador adversário.



"Temos um plano de jogo, uma estratégia que tem a ver com as forças [do Benfica], as dinâmicas de jogo, quer no momento defensivo ou ofensivo. Ambas [as equipas] têm grandes jogadores e não se resumem a uma ou outra individualidade", terminou.



