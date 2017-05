Petit admite que Moreirense disputa frente ao FC Porto "o jogo mais importante do clube"

Lusa 20 Mai, 2017, 16:35 | 1.ª Liga





"Dependemos de nós. Sabemos que também defrontamos um adversário forte. São estes jogos que os jogadores gostam de jogar. Amanhã é a nossa final. É o jogo mais importante da época, o mais importante do clube. Acredito que a equipa vai dar uma boa resposta perante um adversário difícil", disse Petit em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Com o Nacional já condenado matematicamente à descida de divisão, a luta pela permanência está resumida a Arouca, 15.º com 32 pontos, Moreirense, 16.º e antepenúltimo classificado com 30, e Tondela, 17.º e penúltimo com menos um ponto.



O Moreirense só depende de si para conseguir a manutenção. mas a tarefa parece dificultada pois tem de vencer o FC Porto, segundo classificado, com 76 pontos, enquanto o Arouca desloca-se à casa do Estoril-Praia e o Tondela recebe o Sporting de Braga.



"Tem de ser uma paixão enorme, uma grande entrega, uma grande atitude, uma grande raça. Só assim conseguiremos os nossos objetivos que são os três pontos", referiu o treinador dos minhotos que para este encontro não pode contar com o defesa Diego Galo (castigado), bem como o médio Fernando Alexandre e o avançado Dramé (lesionados).



Apesar de os 'dragões' já não poderem alcançar o primeiro lugar - o Benfica sagrou-se campeão nacional na jornada anterior - Petit não acredita num FC Porto relaxado e garante que estará focado no seu jogo e não com os ouvidos no relato.



"Acredito sim num Porto forte que vem à procura de acabar bem a época. Mas nós estamos à procura da nossa felicidade e a nossa felicidade passa por ganhar o jogo de amanhã [domingo]. Estamos focados. O nosso foco está inteiramente em nós próprios. A equipa vai estar preparada para conseguir os três pontos e dedicar a vitória aos nossos adeptos que têm sofrido muito", resumiu.



Moreirense e FC Porto defrontam-se domingo pelas 18:00 em Moreira de Cónegos, num jogo arbitrado por Fábio Veríssimo da Associação de Futebol de Leiria.