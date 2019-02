Petit convoca todo o plantel do Marítimo para receção ao Sporting

Lusa Comentários 24 Fev, 2019, 17:33 | 1.ª Liga

A derradeira sessão de trabalho foi realizada no Estádio do Marítimo, à porta fechada, e o clube insular informou, no seu sítio oficial na Internet, que Amir e Zainadine chocaram, o que "obrigou os dois elementos a recolherem-se mais cedo aos balneários para diagnóstico e, posterior, tratamento".



"Perante este cenário, Petit optou por convocar todos os elementos do plantel para a partida diante do Sporting, uma vez que só em cima da hora do jogo será decidida a utilização destes elementos", acrescentou a publicação do emblema ‘verde rubro'.



O guardião iraniano e o defesa moçambicano juntam-se assim no boletim clínico a Fábio China, que recupera de um traumatismo na perna esquerda e ao avançado Leandro Cardoso, a contas com uma lesão muscular na coxa direita.



O Marítimo, 14.º classificado, com 23 pontos, recebe o Sporting, quarto, com 45, na segunda-feira, com o apito inicial marcado para as 19:00.