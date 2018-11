Petit é o novo treinador do Marítimo

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Nov, 2018, 12:12 / atualizado em 27 Nov, 2018, 12:28 | 1.ª Liga

O antigo médio, 57 vezes internacional A por Portugal, passou por clubes como Benfica, Boavista e os alemães do Colónia, tendo pendurado as chuteiras na temporada 2012/13, a mesma em que iniciou a carreira de treinador, ao serviço dos "axadrezados".



Depois de treinar o Boavista, Petit orientou Tondela, Moreirense por duas vezes e Paços de Ferreira.







"Recebi uma chamada do presidente ontem (segunda-feira). Fiquei bastante feliz pela oportunidade que me deu para poder representar o Marítimo. Espero ser feliz e que a minha felicidade seja a mesma do Marítimo. Prometo muito trabalho e muita dedicação, dia a dia e jogo a jogo. Espero que os adeptos tenham prazer e alegria em ver a sua equipa a jogar", afirmou à MarítimoTV.





Petit já vai orientar a equipa na quarta-feira, com dois treinos marcados, na Camacha, às 10:00, e em Machico, às 16:00 e a estreia está marcada para sábado, na receção ao Vitória de Setúbal, às 15:30, a contar para a 11.ª jornada da I Liga.





O antigo técnico do Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e Boavista traz como adjunto Filipe Anunciação, juntando-se a Luís Olim e José Manuel que transitam da anterior equipa técnica, liderada por Cláudio Braga.Em relação ao Marítimo, Petit deixa muitos elogios ao clube insular e admitiu ser um passo grande na sua carreira, esperando estar ao nível do desafio."É um clube com grande história no futebol português e o maior clube da ilha. É um projeto extremamente importante para mim e espero corresponder às expectativas e à confiança do presidente e juntamente com os jogadores, espero no resto de campeonato colocar o Marítimo num lugar que merece", referiu.A massa associativa mereceu também uma palavra de conforto do seu novo técnico, com a confiança de que pode vencer já na estreia, no sábado, frente ao Vitória de Setúbal, nos Barreiros."Uma mensagem de confiança. Fui assim que fui como jogador e como quero ser como treinador. Tenho vindo a fazer um bom percurso e esperamos dar felicidades. Estamos a atravessar um ciclo negativo e esperamos revertê-lo já no sábado, frente ao Vitória de Setúbal, e espero fazer nestes três dias algumas coisas diferentes para poder responder com uma vitória para os nossos adeptos", destacou.O plantel recebeu ainda uma palavra de confiança para conseguir inverter o atual ciclo negativo, com cinco derrotas consecutivas e dez jogos sem ganhar."Tenho visto alguns jogos. O Marítimo tem um plantel com alguma qualidade, tem bons jogadores. Nem tudo está mal e, aos poucos, vamos introduzir as minhas ideias que pretendo para a equipa porque acredito claramente que vamos ter sucesso porque o plantel dá condições para sairmos deste ciclo", assegurou.