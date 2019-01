Petit pede apoio dos adeptos do Marítimo na procura da quarta vitória

Lusa Comentários 26 Jan, 2019, 16:00 / atualizado em 26 Jan, 2019, 16:00 | 1.ª Liga

"Este é um jogo muito importante para nós, por isso, vou apelar aos nossos adeptos. Sei que o horário não é adequado, mas espero um sacrifício da parte deles, que o 12.º jogador possa estar presente e nos possa empurrar para a quarta vitória", vincou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.



Os madeirenses atravessam o melhor momento da temporada, ao contrário do Rio Ave, que não ganha há 10 jogos e é preciso recuar três meses para encontrar a última vitória no campeonato (1-0 ao Desportivo de Chaves, em 27 de outubro).



“Vamos ter um adversário difícil, com muita qualidade, com valores individuais no seu coletivo forte. Sabemos que não atravessa um bom momento, mas, no futebol, muda-se tudo em três dias e passa-se de bestiais a bestas ou de bestas para bestiais", comentou.



O Rio Ave tem um treinador que o Marítimo conhece bem, pois Daniel Ramos orientou os ‘verde rubros' nas épocas 2016/17 e 2017/18 e procura a primeira vitória desde que assumiu o comando dos vila-condenses.



Petit está preparado para enfrentar o Rio Ave, seja em 4-4-2 ou em 4-3-3, e deixa o aviso, olhando para a tabela classificativa, já que as equipas estão muito próximas uma da outra.



"Deste lado, está uma equipa que quer muito ir à procura da vitória, que joga em sua casa e queremos também ultrapassar o Rio Ave, que está um ponto à nossa frente", alertou.



A menos de uma semana do fecho do mercado de transferências de janeiro, Petit admitiu a chegada de mais algumas contratações e abordou ainda os reforços Douglas Grolli, René, Ruan Teles e Getterson, que ainda não se estrearam pelo Marítimo.



"Os que chegaram, é natural que estejam no processo de adaptação. São jogadores que vieram de realidades completamente diferentes, que estavam parados e temos de lhes dar os índices físicos que pretendemos e também as ideias da equipa", afirmou.



O Marítimo, 11.º classificado, com 20 pontos, recebe o Rio Ave, 10.º, com 21, na segunda-feira, com o apito inicial marcado para as 17:00.