Petit promete Moreirense a lutar pela vitória na "difícil" receção ao Desportivo de Chaves

Lusa 22 Abr, 2017, 16:51 | 1.ª Liga

"É um adversário muito difícil, bem orientado, com bons jogadores, bem classificado [o Desportivo de Chaves segue em oitavo com 36 pontos]. Esperamos um jogo difícil, mas queremos dar uma boa resposta. É uma equipa boa, mas queremos dar continuidade ao que temos vindo a fazer, com muito trabalho, humildade e agressividade no jogo. É um jogo importante, mas não decisivo", disse Petit, em conferência de imprensa de antevisão.



O técnico dos minhotos admitiu que conquistar três pontos é "muito importante" para as ambições do Moreirense, e fez mesmo um apelo aos sócios para que ajudem a equipa conseguir uma vitória em casa, o que não acontece desde janeiro quando venceram por 1-0 o Belenenses em jogo da 16.ª jornada.



"Compareçam e empurrem-nos para a vitória", pediu Petit, que garantiu uma equipa que "deixa tudo em campo".



Depois de um jejum de dez jogos sem vencer - a última vitória (1-0) remontava à surpreendente e histórica conquista da Taça da Liga frente ao Sporting de Braga - o Moreirense conseguiu ganhar (1-0) na última jornada e logo no terreno do Nacional, um adversário direto na luta pela manutenção.



Petit garantiu que esse êxito não mudou o foco da equipa e vincou as palavras "ambição, querer, entrega e vontade" como caraterísticas das suas equipas.



O Moreirense segue em 16.º lugar com 24 pontos, mais quatro do que Tondela e Nacional, que estão abaixo da linha de água e se defrontam hoje, pelas 16:00.



"Tanto eu como como vocês sabemos o resultado que interessa nesse jogo. Mas temos de fazer o nosso trabalho e procurar os três pontos para chegar aos 27 pontos. Sabemos desse duelo, mas o foco está no nosso jogo e temos de lutar e fazer o nosso trabalho", disse Petit.



O Moreirense recebe o Desportivo de Chaves na segunda-feira, pelas 20:00, num jogo com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.