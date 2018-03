Petit promete Moreirense "inteligente" para receção ao Paços de Ferreira

Lusa Comentários 03 Mar, 2018, 15:14 | 1.ª Liga

"É um jogo extremamente importante. Às vezes, o jogar bem nem é tão importante. O importante é ser inteligente, para não sermos surpreendidos", disse Petit, na conferência de imprensa de antevisão à partida.



O Moreirense segue em 18.º e último lugar, com 19 pontos, estando a dois do Paços de Ferreira, que é 14.º, mas com os mesmos pontos dos classificados do 15.º e do 16.º, o Vitória de Setúbal e o Estoril Praia, respetivamente.



Petit recordou que "a luta pela manutenção" é um "objetivo comum" e garantiu que os minhotos procurarão os três pontos para "sair o mais rápido possível desta posição".



"Sabemos que faltam 10 jogos e 30 pontos em disputa, mas queremos sair rápido deste lugar. É um jogo muito importante. A equipa procura muito um bom resultado e pedimos aos adeptos que apareçam e ajudem a equipa porque, apesar dos últimos resultados, estamos no bom caminho, estamos a crescer e isso é importante", disse o técnico.



Petit, que antes de chegar ao emblema vimaranense treinou precisamente o Paços de Ferreira, chegou ao comando técnico do Moreirense há duas jornadas e ainda não somou pontos, mas na última jornada só perdeu em Alvalade nos descontos.



"Todos os jogos são especiais e este é um deles. Conheço os jogadores (da equipa adversária) e sei que estarão determinados, mas o Moreirense também", concluiu.



Moreirense e Paços de Ferreira jogam domingo pelas 16:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.