Petit quer atitude e ambição no Moreirense para visita ao Belenenses

Lusa 11 Mai, 2017, 15:46 | 1.ª Liga

O Moreirense segue em 16.º e antepenúltimo lugar com 29 pontos, dependendo apenas si para garantir a permanência já que o Tondela, primeiro clube abaixo da linha de água soma 26 pontos e o Nacional já foi relegado matematicamente para a II Liga.



"É sempre importante essa vantagem [de depender de si próprio]. Os jogadores estão mentalizados para a importância deste jogo, porque podemos fechar as contas do campeonato com uma vitória. A equipa tem vindo a trabalhar bem. Os jogadores vão entrar em campo com uma grande alma", disse Petit em conferência de imprensa de antevisão à partida.



A formação de Moreira de Cónegos assegura a manutenção caso vença no terreno do Belenenses, 13.º classificado com 35 pontos, uma deslocação que ocorre uma semana depois do triunfo caseiro frente ao Sporting de Braga (2-1), mas também depois de o clube de Belém ter derrotado (3-1) o Sporting, no Estádio José Alvalade.



Mais do que o ânimo que a vitória sobre os sportinguistas possa ter dado ao adversário de sexta-feira, Petit acredita que o Belenenses está moralizado porque, disse, "já tem o campeonato feito", pelo que o Moreirense terá de jogar "com entrega".



"Marcámos aos 90 nesse jogo [frente ao Sporting de Braga] e tenho dito aos jogadores que tanto se ganha no primeiro como no último minuto. As vitórias dão sempre alento e motivação. Queremos ter essa entrega de jogo com o Belenenses. O Belenenses vem de uma vitória muito positiva sobre o Sporting e quer fazer uma boa exibição. Vamos tentar contrariá-los porque temos as nossas metas", analisou o treinador dos minhotos.



Após esta jornada, fica apenas a faltar um jogo, no qual o Moreirense recebe o FC Porto.



Questionado sobre se considera perigoso deixar a luta pela manutenção para essa última jornada, Petit preferiu focar-se no próximo desafio.



"Estamos a pensar jogo a jogo. O primeiro adversário é o Belenenses e sabemos que dependemos apenas de nós para conseguir o nosso objetivo. Não queremos esperar para o jogo com o FC Porto", disse o técnico.



Moreirense e Belenenses defrontam-se na sexta-feira, pelas 20h30, em Lisboa.