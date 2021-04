Petit quer vencer o Marítimo para "dar o salto" para os 30 pontos

Na antevisão ao encontro da 27.ª jornada, em que os ‘azuis’ recebem o 16.º e antepenúltimo colocado na tabela, três pontos abaixo, Petit garantiu que respeita o adversário, mas preparou a equipa para controlar o jogo e conquistar três pontos.



“O nosso objetivo é a manutenção e estar perto dos 30 pontos, nesta fase da época, coloca-nos nesse caminho. Amanhã [sábado], temos um jogo importante para conseguir mais três pontos, contra uma boa equipa, mas temos de olhar para nós próprios e não para os outros. Fazendo o nosso trabalho, queremos dar o salto e deixar este adversário direto mais longe e, nesse sentido, sabemos que a pressão está mais do lado deles", disse o treinador.



Petit orientou a formação do Funchal na época 2018/2019 e conhece bem alguns dos jogadores que no sábado vai defrontar, admitindo que há "muita qualidade" no plantel ‘verde-rubro’, mas avisa que o Belenenses está preparado.



"O Marítimo está recheado de bons valores, com bons jogadores no ataque, como o Joel [Tagueu] e o [Rodrigo] Pinho, que resolvem as partidas, mas nós somos fortes defensivamente e eles também sabem que não é fácil jogar contra nós. Sei o que eles podem dar, mas estamos focados no que podemos fazer e vamos em busca dos três pontos para chegar rapidamente à manutenção. Nesta altura, todos os jogos são finais e amanhã [sábado] queremos estar felizes no final", concluiu o técnico de 44 anos.



O Belenenses, 14.º classificado da I Liga portuguesa, com 27 pontos, recebe no sábado o Marítimo, que ocupa a 16.ª posição, com 24. O jogo está agendado para as 18h00, no Estádio Nacional, em Oeiras, e terá arbitragem de António Nobre, da AF Leiria.