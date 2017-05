Pinto da Costa garante que "futuro do FC Porto é de esperança"

Lusa 28 Mai, 2017, 11:09 | 1.ª Liga

Pinto da Costa discursou num evento de que serviu para celebrar o 30.º aniversario da conquista do FC Porto da Taça dos Campeões Europeus, depois da vitória frente ao Bayern de Munique (2-1), e que contou com mais de 600 pessoas, admitindo que "viver a memória do passado só interessa se isso servir como motivação para o futuro".



"É bom recordar este tempo, mas isso só interessa se fizer com que o espírito de união esteja também no presente. O passado é glorioso, o presente é de esperança, mas o futuro tem que ser de orgulho daqueles que no passado escreveram a história do FC Porto. O exemplo dos antigos campeões será digno do que representaram,", referiu Jorge Nuno Pinto da Costa.



O presidente dos ‘dragões’ prometeu ainda que o futuro será baseado com uma resposta de "trabalho e união", para que o FC Porto regresse rapidamente às conquistas.



Em relação à conquista de 1987, Pinto da Costa admitiu que ainda hoje se arrepia ao ver as imagens e prometeu que, enquanto estiver na presidência, vai continuar com o mesmo foco com que assumiu o cargo há 35 anos.



"Enquanto estiver presente não há nada que me faça desviar daquilo que tracei para o clube e que passa por servir o FC Porto, com a mesma paixão com que assumi a presidência há 35 anos", reforçou ainda.



Sobre a contestação de alguns adeptos, nomeadamente das pinturas em vários locais com frases a pedir ao presidente para se demitir, o presidente preferiu ignorar.



"Eu não tenho tempo para os nossos inimigos. Só tenho tempo para os nossos, para os que nos querem bem", disse.



Pinto da Costa referiu ainda a importância da conquista de 1987, utilizando-a como um marco importante na história do clube do Porto.



"Não é uma taça qualquer. O que é importante ver é o que ela representou para a imposição do FC Porto ao mais alto nível europeu e mundial. Felizmente não foi um acidente a termos conquistado, felizmente, depois daquela, vieram mais seis, o Bela Guttmann nunca foi mal tratado aqui", ironizou.



No evento em que estiveram presentes alguns dos ‘heróis’ que levaram para o Porto a primeira Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1987, como foi exemplo Futre, Jaime Magalhães ou Frasco, o presidente do FC Porto aproveitou ainda por homenagear os que não puderam estar presentes, nomeadamente Madjer, Juary, Inácio, Mlynarczyk e Artur Jorge.