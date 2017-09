Pizzi acredita que Seferovic e Gabigol farão esquecer Mitroglou

Lusa 06 Set, 2017, 20:05 | 1.ª Liga

"O Mitroglou era e é um excelente jogador. Ajudou-nos bastante, mas, neste momento, já não faz parte do nosso plantel. Desejo-lhe a melhor sorte do mundo, porque é uma pessoa por quem eu tenho bastante carinho", começou por dizer, sublinhando: "Agora, temos que pensar nos jogadores que o Benfica contratou, dois pontas de lança com muita qualidade."

Para Pizzi, o avançado suíço Seferovic "já tem vindo a mostrar a sua qualidade nos jogos que tem disputado", enquanto o brasileiro Gabriel Barbosa, contratado aos italianos do Inter de Milão no último dia do mercado de transferências, "vai integrar-se bem e ajudar o Benfica a atingir o objetivo".

À margem de uma sessão de autógrafos realizada na loja oficial do clube, que decorreu no Estádio da Luz, e contou também com o reforço inglês Chris Willock, o internacional português deixou elogios aos restantes novos colegas de equipa, apesar de considerar que as saídas no último defeso foram perdas "importantes".

"Acho que todas as equipas se reforçaram bem. Obviamente, que nós tivemos perdas importantes no plantel, saíram jogadores de muita qualidade, mas acho que a política de contratações do Benfica foi ótima. Contrataram-se jogadores com muita vontade de vencer e de representar o Benfica. Continuamos fortes, unidos e com o pensamento de que é o Benfica que pode vencer", declarou.

No plano individual, o habitual titular para Rui Vitória no meio campo das `águias` não sabe se estará "disponível" para a receção ao Portimonense na sexta-feira, sublinhando que já "integrou o grupo de trabalho e que está a fazer por melhorar".

O Benfica, terceiro classificado com dez pontos, recebe no Estádio da Luz, pelas 21h00 de sexta-feira, o recém-promovido Portimonense, 10.º classificado com três, em partida referente à quinta jornada da I liga, que será dirigida pelo árbitro Gonçalo Martins, da Associação de Futebol de Vila Real.