Portimonense agradece "excelente trabalho" de Vítor Oliveira e seu adjunto

“O treinador Vítor Oliveira, em conjunto com a sua equipa técnica e jogadores, demonstrou sempre o seu máximo profissionalismo e retidão em todas as ações por si tomadas”, rematou o clube em comunicado na sua página oficial na internet.



A equipa algarvia transmitiu as maiores felicidades para o projeto que o ‘rei das subidas’, nome pelo qual é conhecido Vítor Oliveira, abraçará no Paços de Ferreira, desejando que regresse rapidamente ao escalão principal do futebol português.



“Queremos dizer a Vítor Oliveira e a Mário Nunes que serão sempre bem-vindos ao nosso clube e quiçá, porque as portas não se fecham para pessoas de bem e que fazem parte da nossa história”, lê-se ainda no comunicado.



O treinador português, de 64 anos, conseguiu, na época 2016/17, que o Portimonense se sagrasse campeão da II Liga, registando a sua 10.ª subida, quinta consecutiva, ao principal escalão.



Esta época, o antigo jogador conseguiu que o clube ‘alvinegro’ acabasse na 10.ª posição da I Liga, atingindo o objetivo da manutenção.



Como treinador, Oliveira já conquistou cinco campeonatos da segunda divisão portuguesa, bem como 10 subidas ao principal escalão.



Na próxima temporada, o técnico vai alinhar pelo Paços de Ferreira, despromovido este ano à II divisão, substituindo João Henriques, sendo que volta ao clube onde conseguiu a sua primeira subida.