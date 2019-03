Portimonense confiante em regressar às vitórias na receção ao Nacional

Lusa Comentários 09 Mar, 2019, 15:24 | 1.ª Liga

“Temos trabalhado com tranquilidade para ultrapassar este ciclo em que não conseguimos fazer pontos, mas a equipa está confiante em voltar rapidamente às vitórias e aos pontos”, disse o técnico dos algarvios.



António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, 10.º classificado, com 28 pontos, ao Nacional, 12.º, com 26, da 25.ª jornada, marcado para domingo, às 15:00, no Estádio Municipal de Portimão.



O técnico reconheceu que o Nacional “não será um adversário fácil, pois é uma equipa que joga muito bem e tem feito ultimamente bons resultados”.



“Teremos de ter muitas cautelas e jogar com cabeça, à semelhança do que temos feito nos últimos jogos, embora os resultados não reflitam o bom futebol que praticamos”, frisou Folha, acrescentando que “esse bom futebol dá confiança para ultrapassar o ciclo em que não foram conseguidos pontos”.



Segundo o técnico dos algarvios, a equipa “está bem, serena e sem ansiedade ou pressão que possa causar instabilidade no estilo jogo, demonstrando capacidade para voltar a vencer”.



“Todos os jogos são diferentes e espero que a equipa esteja bem para podermos fazer o que temos feito, jogar bem e marcar golos”, concluiu.