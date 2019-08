Portimonense e Belenenses SAD abrem o campeonato

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2019, 08:10 / atualizado em 09 Ago, 2019, 08:10 | 1.ª Liga

O primeiro encontro da I Liga vai opor duas equipas que fizeram um campeonato tranquilo na época passado, com os algarvios a terminarem na 12.ª posição e os lisboetas na nona.





Ambos os clubes mantiveram os treinadores para a nova temporada, com Silas a seguir no comando do Belenenses SAD e António Folha no Portimonense.





Os dois técnicos não divulgaram as listas de convocados para o encontro marcado para o estádio dos algarvios e com início às 20h30.





Nas conferências de imprensa de antevisão da partida os dois treinadores tentaram antecipar o jogo.





O técnico dos algarvios, António Folha, alargou as suas ideias a todo o campeonato e disse acreditar que a equipa será de novo competente e espera uma boa campanha.







O treinador dos azuis, Silas, manifestou o desejo de ver a equipa a jogar um futebol bom para os adeptos e prometeu jogar ao ataque em Portimão.







Este será o 13.º encontro entre as duas equipas em Portimão para o campeonato, com o equilíbrio a ser nota dominante, com quatro vitórias para cada equipa e cinco empates.