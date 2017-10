Portimonense e Vitória de Setúbal encerram a 10.ª jornada da I Liga de futebol

Lusa 30 Out, 2017, 10:32 | 1.ª Liga

A jogar em casa, o conjunto algarvio, 14.º classificado, com oito pontos, dois acima da 'linha de água', procuram interromper uma série de três jogos sem vencer no campeonato.



O Vitória de Setúbal, 12.º posicionado, com 10 pontos, tenta somar, pela primeira vez esta temporada, duas vitórias consecutivas na I Liga.



Na quinta-feira, as duas equipas defrontaram-se na Taça da Liga, com o Vitória de Setúbal a vencer em Portimão, por 2-1, num encontro em que conseguiram a reviravolta nos minutos finais, com golos aos 84 e 89 minutos.



O encontro entre algarvios e sadinos está marcado para as 20:00 e terá arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.