Portimonense ganha no Bessa e está na luta pelo quinto lugar

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Jan, 2019, 08:33 / atualizado em 21 Jan, 2019, 08:33 | 1.ª Liga

No Bessa, o Portimonense fez o que precisava, depois do “tropeção” de todos os rivais pelo quinto lugar, que perderam ou empataram, e assegurou os três pontos.



Mantém o oitavo lugar, mas passa para 27 pontos, já colado a Moreirense e Vitória de Guimarães, que mantêm 28 depois de derrotas com Benfica e Sporting, e mais perto do Belenenses, que empatou com o Tondela e se isolou em quinto, com 29.



A ronda que marcou o começo da segunda volta do campeonato e arrancou na sexta-feira com vitórias dos três primeiros - FC Porto (4-1 ao Chaves), Benfica (1-0 ao Guimarães) e Sporting de Braga (3-0 ao Nacional) - às quais o Sporting (4.º) respondeu no sábado com triunfo perante o Moreirense (2-1), em vésperes de se juntarem os quatro nas meias-finais da Taça da Liga.



Os “dragões”, campeões em título, lideram com 46 pontos, contra 41 dos encarnados e 40 dos bracarenses, enquanto os “leões” seguem a oito de distância.