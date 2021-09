Portimonense procura primeira vitória em casa na I Liga face ao Santa Clara

Os algarvios ocupam o nono posto do campeonato, com sete pontos, sendo que, em caso de triunfo diante dos açorianos, a partir das 20:15, sobem ao quinto lugar, ultrapassando, à condição, Boavista e Sporting de Braga, ambos com oito.



A formação de Portimão, que vem de um empate com os 'axadrezados' (1-1), ainda não somou qualquer vitória no seu reduto, tendo mesmo perdido os dois encontros já realizados como anfitrião, diante de Gil Vicente e Paços de Ferreira, ambos por 1-0.



Já o Santa Clara, que foi goleado pelo líder Benfica na ronda transata (5-0), ainda sofre os 'efeitos' do arranque prematuro de temporada, devido à participação nas pré-eliminatórias da Liga Conferência Europa, e segue na 14.ª posição, com quatro pontos, dois acima da zona de despromoção.



Se o Portimonense ainda não venceu em casa, a formação açoriana continua à procura do primeiro triunfo longe de Ponta Delgada, face aos desaires averbados em Tondela e no Estádio do Bessa.



A I Liga é liderada pelo Benfica (15 pontos), que apenas entra em campo na segunda-feira, com a receção ao Boavista, enquanto o campeão Sporting e o FC Porto, ambos com 11, jogam no domingo, frente a Estoril-Praia e Moreirense, respetivamente.