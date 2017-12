Portimonense procura soluções para vencer o Sporting

Mário Aleixo - RTP 15 Dez, 2017, 12:33 / atualizado em 15 Dez, 2017, 12:33 | 1.ª Liga

O médio dos algarvios, desde 2014/15 no clube, em declarações ao jornalista Marco Fernandes, fez a antevisão do jogo do próximo sábado olhando e um forma global para os líderes da competição, FC Porto e Sporting.



O Portimonense desloca-se a Alvalade, domingo, para defrontar os “leões”, a partir das 18h00, em jogo da 15ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.



O brasileiro, de 25 anos, desenvolveu desta forma o seu raciocínio: “Acho que o FC Porto joga um futebol mais vistoso. Está mais forte. Cada jogo tem a sua dificuldade e agora é preciso procurar soluções para surpreender o Sporting e tentar conquistar pontos”.





Sobre o desafio de domingo, o médio formado no Fluminense ainda referiu: “Trataremos o adversário com respeito. Vamos jogar o nosso futebol e procurar a vitória. Fazer um bom jogo apesar do adversário ser o Sporting”.Ewerton não tem dúvidas sobre o valor da equipa leonina e mencionou osa fatores mais relevantes: “o Sporting é uma equipa muito boa, um dos favoritos ao título, está na luta pelo primeiro lugar e tem jogadores de muita qualidade”.A terminar o futebolista que se transferiu do Madureira para o Portimonense olhou para a sua equipa e frisou: “Vamos continuar focados apesar de termos perdido o último jogo, jogar o nosso futebol, encarar o adversário de frente e tentar vencer o jogo”.