Portimonense quer vencer Moreirense para dar passo no caminho da manutenção

Lusa Comentários 28 Mar, 2019, 17:38 | 1.ª Liga

“Queremos dar continuidade ao bom trabalho que temos vindo a fazer e somar os três pontos, para que possamos dar mais um passo e fiquemos mais perto do nosso objetivo, que é a manutenção”, disse aos jornalistas o técnico da equipa algarvia.



António Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe o Portimonense, 10.º classificado, com 32 pontos, ao Moreirense, sexto, com 42, na sexta-feira, às 20:30, no Estádio Municipal de Portimão.



Na opinião de António Folha, à medida que o campeonato entra na reta final, “torna-se mais difícil conquistar pontos, já que as equipas dão tudo para ganhar os jogos”



O treinador dos algarvios antevê um jogo extremamente complicado para o Portimonense, “diante de uma equipa como a do Moreirense, com bons jogadores, que jogam um bom futebol, uma equipa que está a fazer um excelente campeonato”.



“São duas equipas que gostam de jogar para ganhar todos os jogos, por isso perspetivo um bom jogo, difícil, mas também um bom espetáculo”, frisou.



António Folha acrescentou que conta com o regresso de alguns jogadores que estiveram ausentes devido a lesão, embora estejam ainda a ganhar a melhor forma.



Ausentes do embate com a formação de Moreira de Cónegos vão ficar Bruno Tabata e Paulinho Boia, “devido a pequenos problemas musculares sentidos durante a semana, o que faz com que as coisas tenham de ser geridas da melhor maneira”, concluiu o treinador.