Portimonense recebe Boavista no regresso à I Liga

Mário Aleixo - RTP 07 Ago, 2017, 08:31 / atualizado em 07 Ago, 2017, 08:31 | 1.ª Liga

O único representante do Algarve nas competições profissionais regressa ao primeiro escalão sete temporadas depois, jogando às 17h00 com os "axadrezados".



A equipa de Portimão avança para o jogo na máxima força e o treinador Vítor Oliveira garante que a equipa está pronta para a estreia ao mesmo tempo que relativiza o facto de apenas três convocados terem já atuado na I Liga.



Do lado dos boavisteiros há uma baixa do avançado Bulos que não recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles.



O jogo no Estádio Municipal de Portimão será arbitrado por Nuno Almeida.



Duas horas mais tarde, o Feirense, uma das surpresas da época passada, estreia-se nesta edição da I Liga em casa frente ao Tondela, que se salvou da despromoção na última jornada.



No último encontro do dia, às 21h00, o Rio Ave, candidato à qualificação para as competições europeias, recebe o Belenenses.



A I Liga 2017/18 iniciou-se no domingo com a vitória do Sporting em casa do recém-promovido Desportivo das Aves e com o empate entre Vitória de Setúbal e Moreirense.



A equipa de Alvalade conseguiu, para já, a única vitória na competição.



No rescaldo desse triunfo Jorge Jesus, treinador do Sporting, evidenciou a justiça do triunfo: "Este jogo só teve uma história. A equipa que esteve melhor, que teve mais poder e qualidade de jogo e que esteve sempre próximo de fazer o golo foi o Sporting".



Eis o progrma completo da jornada repartida por cinco dias:



- Domingo, 6 ago:



Desportivo das Aves - Sporting, 2-0



Vitória de Setúbal - Moreirense, 1-1



- Segunda-feira, 7 ago:



Portimonense - Boavista, 17h00



Feirense - Tondela, 19h00



Rio Ave - Belenenses, 21h00



- Terça-feira, 8 ago:



Marítimo - Paços de Ferreira, 16h00



- Quarta-feira, 9 ago:



FC Porto - Estoril-Praia, 19h00



Benfica - Sporting de Braga, 21h00



- Quinta-feira, 10 ago:



Vitória de Guimarães - Desportivo de Chaves, 21h00