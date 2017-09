Portimonense vai tentar triunfo na Luz, garante Vítor Oliveira

Lusa 07 Set, 2017, 15:38 | 1.ª Liga

Na antevisão à partida de sexta-feira, o técnico algarvio assegurou que não vai fazer alterações ao que tem sido o comportamento nos jogos fora de Portimão, apesar de jogar no terreno do tetracampeão.



“Vamos jogar dentro do mesmo estilo, com a mesma vontade de vencer e em ter uma boa qualidade de jogo. Não vamos alterar a nossa filosofia de jogo, não vamos com autocarros nem camiões”, assegurou o técnico numa alusão à postura defensiva dos algarvios.



Contudo, Vítor Oliveira garantiu que o jogo com o tetracampeão nacional, motiva “algumas preocupações, embora o Portimonense esteja preparado para as dificuldades e, dentro daquilo que for possível”, discutir o resultado.



“Vai ser difícil para nós, mas vamos tentar que seja difícil para o Benfica, apesar do seu grande percentual de favoritismo, o qual iremos tentar contrariar. Sabemos que temos potencial e no futebol não há resultados por antecipação”, destacou.



Para Vítor Oliveira, defrontar o Benfica é sempre motivador, “o que faz com que os jogadores estejam fortemente motivados, ao querem ter um bom desempenho e realizar um bom jogo”, reconhecendo, contudo, que “a experiência é importante e tem sido determinante nos jogos já disputados”.



“Temos perdido jogos nos pormenores e fundamentalmente por falta de experiência. Com pouco mais de experiência poderíamos ter mais um ou dois pontos. Estes jogos também nos ajudam a crescer e de engrandecimento em termos de experiência, porque não é todos os dias que jogamos com uma equipa do nível do Benfica diante de cerca de 50 mil pessoas”, sublinhou.



O técnico acrescentou que já transmitiu aos jogadores que é muito importante que joguem sem medo: “A responsabilidade também é nossa, mas a maior é efetivamente do Benfica”.



Vítor Oliveira disse ainda que para o confronto com o Benfica, vai ter de fazer alterações no lado esquerdo da defesa da equipa, pois não pode contar com Lumor, Inácio e Tabata, jogadores que estão impedidos devido a lesão: “Vamos tentar apresentar jogadores que possam corresponder e que deem uma boa resposta àquilo que vai acontecer durante o jogo”.



“São três baixas mais importantes para nós do que cinco ou seis que possam acontecer no Benfica, porque a diferença de potencial é muito grande”, concluiu.



Por seu turno, o médico Fabrício reconheceu que as dificuldades “vão ser grandes, mas jogar com o Benfica, é sempre motivador”, acrescentando que o Portimonense “tem capacidade para fazer golos, se jogar com coragem, humildade e muito trabalho”.



“O Benfica tem muita qualidade, mas temos que colocar em campo os pontos fortes que têm sido trabalhados ao longo da semana. Se dermos o nosso melhor e colocarmos em campo o que temos treinado, é um passo para sairmos da Luz com um bom resultado”, frisou.



Depois do triunfo em casa diante do Boavista (2-1) na estreia e das derrotas fora com o Sporting de Braga (2-1), Rio Ave (2-0) e em casa com o Marítimo (2-1), os algarvios procuram a segunda vitória da temporada, diante do Benfica, equipa que não foi além de um empate na última jornada com o Rio Ave (1-1).



O Portimonense está no 14.º lugar do campeonato, com três pontos, e o Benfica, encontra-se em terceiro, com dez. As duas equipas defrontam-se pelas 21h00 de sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, em partida da quinta jornada da I Liga, que vai ser arbitrada por Gonçalo Martins, da Associação de Futebol de Vila Real.

Lumor, Tabata e Inácio lesionados não jogam na Luz

O treinador do Portimonense convocou os 18 jogadores para confronto de sexta-feira com o Benfica, da quinta jornada da I Liga de futebol, para o qual não pode contar com os lesionados Lumor, Inácio e Tabata.



As ausências do defesa Lumor e do médio Tabata, utilizados habitualmente, são baixas consideradas importantes no “onze” de Vítor Oliveira para o confronto com os tetracampeões nacionais, enquanto o lateral esquerdo Inácio, emprestado pelo FC Porto, também está impedido devido a lesão.



Para colmatar as ausências forçadas, o técnico chamou os reforços Hackman, Rosell e Nakajima. Vítor Oliveira está, assim, obrigado a fazer alterações para o lado esquerdo da defesa na deslocação ao Estádio da Luz.