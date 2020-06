Portimonense vence Gil Vicente no regresso da I Liga

Na abertura da 25.ª jornada, o brasileiro Lucas Fernandes marcou aos 49 minutos o único golo do encontro, permitindo ao conjunto algarvio interromper uma série de 12 encontros sem vencer e somar o terceiro triunfo na prova.

Com esta vitória, o Portimonense, 17.º e penúltimo classificado, com 19 pontos, colocou-se, provisoriamente, a três pontos da zona de manutenção, enquanto o Gil Vicente segue no nono lugar, com 30.

Veja o resumo da partida: