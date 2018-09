Portista Aboubakar entre os convocados para a seleção camaronesa

Lusa Comentários 24 Set, 2018, 18:47 | 1.ª Liga

O avançado do FC Porto está entre os escolhidos de Clarence Seedorf, que foi nomeado para o cargo no início do mês de agosto, para os dois jogos com a seleção do Malaui, em 12 e 16 de outubro, referente às terceira e quarta jornadas do grupo B da fase de apuramento para a edição de 2019 da CAN.

O jogador de 26 anos, que soma quatro golos em cinco jogos da I Liga, conta com 20 golos em 65 internacionalizações ao serviço dos `Leões Indomáveis`.

A seleção dos Camarões lidera o grupo com quatro pontos, depois de uma vitória frente a Marrocos por 1-0 e empate com as Ilhas Comores.

A próxima edição da CAN terá pela primeira vez 24 participantes e será organizada pelos Camarões, em junho de 2019.