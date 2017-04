Quase não há bilhetes para o dérbi Sporting-Benfica

Mário Aleixo - RTP 20 Abr, 2017, 08:00 | 1.ª Liga

O Benfica coloca esta quinta feira à venda os ingressos para o dérbi. Com direito a 2500 bilhetes os responsáveis do clube da Luz darão prioridade aos adeptos portadores de Red Pass. Há ingressos a dois preços 31 e 60 euros.



Centenas de adeptos do clube optaram por pernoitar no estádio para conseguirem o desejado bilhete.



Aprimorar as estratégias



Na antevéspera da realização do encontro as duas equipas preparam tudo ao pormenor para que nada falhe na hora “H”.



Esta quinta feira “leões” e “águias” cumprem mais uma sessão de trabalho nos respetivos centros de estágio.



No Sporting o treinador Jorge Jesus continua a testar o substituto do defesa Zeegelaar (castigado) no lado esquerdo da defesa. No início da semana Bruno César foi a opção mas desde quarta feira surgiu Jefferson a ocupar a posição.



Se Jefferson for o escolhido será o regresso à equipa quase dois meses depois, a última vez foi a 25 de fevereiro frente ao Estoril.



No Benfica o avançado Jonas continua sem treinar com o grupo mas faz trabalho específico e continua a ser a prioridade para jogar ao lado de Mitroglou.



Recorde-se que o Sporting é uma das poucas equipas da Liga à qual Jonas ainda não marcou qualquer golo.



Raul Jimenez continua a recuperar da lesão sofrida no adutor da coxa direita. O jogador já efetuou corrida no relvado e procurar os melhores índices de forma.



Nome do árbitro desconhecido



Em aberto continua o nome do árbitro da partida. Nos bastidores fala-se com mais insistência no nome de Artur Soares Dias.



O juiz internacional já arbitrou esta época três jogos dos encarnados com Nacional, FC Porto e Feirense, todos fora, e um do Sporting também como visitante em Guimarães.