Queremos trazer a decisão da manutenção para Tondela

"Espero que os adeptos venham a Arouca ajudar-nos porque nós precisamos. Nós acreditamos muito e queremos trazer a decisão do campeonato, da manutenção, do nosso sonho, aqui para nossa casa e acreditamos que isso vai ser possível", sustentou.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Arouca, o treinador ‘auriverde' mostrou-se satisfeito pela alegria que o grupo sente, sublinhando que "respira muita confiança".



"A única frustração, aliás, o único senão, é que não dependemos só daquilo que viermos a fazer, mas, tirando essa parte, a equipa está confiante, otimista e ciente do que tem de fazer. Nós não temos de fazer contas, temos é de ir a Arouca atrás, única e exclusivamente, dos três pontos", acrescentou.



Aos jornalistas, o treinador beirão realçou que a sua equipa está mais focada em trazer a primeira vitória fora de Arouca, do que em fazer contas ao que não controlam.



"Às vezes querem enterrar-nos ainda vivos, mas cuidado com isso, se o Moreirense ganhar nós não descemos divisão. Nós vamo-nos agarrar a tudo o que pudermos, portanto, nós nunca vamos descer de divisão na sexta-feira e nem pensamos nisso aqui dentro, pois o nosso pensamento é só um: a vitória", referiu.



Apesar de preferir não pensar nas contas para a manutenção, Pepa admitiu que o adversário de sábado ainda não está a ‘salvo'.



"Vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance: sabemos aquilo que temos pela frente, que há uma equipa que joga antes de nós e que pode colocar um certo tipo de situações e de condicionantes ao próprio jogo de sábado, mas é como disse, temos de nos agarrar ao que podemos fazer, que é o jogo em Arouca", destacou.



Sobre o adversário, o treinador ‘auriverde' apontou que este tem um dos plantéis mais fortes da I Liga, em termos individuais, apesar da posição que ocupa na tabela classificativa.



"Mas, como nós dizemos muitas vezes, não jogam 15, 18 ou 20, são 11 contra 11 homens e os nossos 11 guerreiros vão encarar os outros 11 olhos nos olhos, com o objetivo de ganhar. E depois temos um banco com esta cara de alegria e pensamento positivo e, quanto mais adeptos tivermos, melhor, para conseguir passar aquela montanha", concluiu.



Tondela e Arouca defrontam-se no sábado, às 16:00, no Estádio Municipal de Arouca, em partida da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O Arouca ocupa a 15.ª posição do campeonato com 32 pontos, enquanto o Tondela é 17.º e penúltimo classificado, com 26.