Quim Machado espera ansioso pelo Belenenses-FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Mar, 2018, 12:28 / atualizado em 28 Mar, 2018, 12:28 | 1.ª Liga

O FC Porto defende a liderança da prova com esta difícil deslocação ao Restelo para defrontar o Belenenses, em jogo marcado para as 20h00.



A época passada os azuis do Restelo eram treinados por Quim Machado que, em declarações à Antena 1, confidenciou estar “ansioso e curioso” para ver o desafio.





Defensor do VAR e do seu aperfeiçoamento

O técnico reconhece que as diferenças de uma temporada para a outra são muitas e especifica: “A época passada o FC Porto não estava tão bem mas o Belenenses em casa tem os seus trunfos. Agora o FC Porto está mais forte mas nos últimos jogos o Belenenses com o Silas tem estado bem e prevejo um bom jogo”.Quim Machado, de 51 anos, não acredita que o fator casa possa favorecer a sua antiga equipa e prefere apontar como trunfos dos azuis da cruz de Cristo, “a concentração e união da equipa” para tentar contrariar o poderio ofensivo dos portistas.O treinador arrisca fazer um apelo à sua antiga equipa para que os jogadores, em termos defensivos, estejam numa ação de permanente entreajuda.Em relação ao vídeo-árbitro (VAR), e a título de balanço das incidências da primeira volta, Quim Machado considera que "é uma tecnologia nova, que está a atravessar a sua fase de implementação, com todas as dificuldades adstritas a essa situação"."Ninguém sabe ainda muito bem como funciona e quais as suas regras", adiantou o treinador português, acrescentando que "no final da época é necessário sentar à mesma mesa todos os intervenientes para analisar a sua implementação, o que correu bem e o que correu mal".A exemplo de outros campeonatos, disse ainda Quim Machado, a época de estreia da aplicação da tecnologia do VAR "é sempre muito complicada, com confusões de leis e regras novas, mas será melhor na próxima temporada".