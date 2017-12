Rafael Martins e Konan ausentes da deslocação do Vitória de Guimarães a Setúbal

Lusa 02 Dez, 2017, 19:02 | 1.ª Liga

O avançado brasileiro, de 28 anos, autor de cinco golos em 18 jogos pelos vimaranenses, nesta época, treinou em gestão de esforço durante a última semana e estava em dúvida para o jogo com a turma sadina, confirmou o técnico Pedro Martins, na conferência de antevisão, tendo acabado por ser preterido dos 20 eleitos para o embate de domingo.



Já o lateral esquerdo costa-marfinense, de 21 anos, utilizado em 13 jogos oficiais, ficou fora das escolhas para Setúbal, após já não ter somado qualquer minuto no último jogo do campeonato, com o Rio Ave (triunfo por 1-0), apesar de ter sido chamado.



O médio Kiko, utilizado hoje no triunfo do Vitória B sobre o Sporting de Braga B, por 3-1, em jogo da 15.ª jornada da II Liga, também saiu da lista e vai estar ausente do duelo com os sadinos.



A convocatória inclui ainda os regressos do médio Rafael Miranda, que falhou os últimos dois jogos por lesão, e do extremo Rincón, cujo último jogo foi a derrota caseira com a Oliveirense (4-1), para a Taça da Liga, a 11 de novembro.



O central Marcos Valente e o avançado Texeira continuam lesionados e, por isso, indisponíveis para Pedro Martins.



O jogo entre Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 14 pontos, e o Vitória de Setúbal, 16.º, com 10, começa às 20:15 de domingo, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, ainda sem árbitro revelado.