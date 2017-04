Rafael Martins volta aos convocados do Vitória de Guimarães para jogo de Setúbal

Lusa 27 Abr, 2017, 18:00 | 1.ª Liga

O ponta de lança brasileiro volta a estar ao dispor do treinador Pedro Martins para o encontro com os sadinos, após ter falhado, por lesão, os últimos três jogos da equipa, já em abril, frente ao Tondela (triunfo por 2-1), ao Desportivo de Chaves (triunfo por 3-2) e ao Boavista (triunfo por 2-0).



O futebolista, de 28 anos, com dois golos em nove jogos pelos vimaranenses, foi rendido no eixo do ataque pelo uruguaio Texeira, que, nesses três encontros, marcou em duas ocasiões, frente aos beirões e aos transmontanos.



O futebolista João Aurélio, utilizado a lateral-direito na fase inicial da época e a médio, posteriormente, ficou de fora das opções vitorianas devido a uma lesão muscular numa coxa, enquanto o guarda-redes Miguel Silva, a recuperar de um traumatismo no ombro direito, também falha a deslocação ao Estádio do Bonfim.



O Vitória de Guimarães, quarto classificado, com 56 pontos, desloca-se ao terreno do Vitória de Setúbal, 11.º, com 35, pelas 20:30 de sexta-feira, em jogo arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto.