Raphinha de regresso aos treinos no Sporting

Segundo a nota publicada no sítio oficial do Sporting na Internet, para além do regresso ao trabalho de Raphinha, que recuperou de uma lesão contraída no jogo com o Benfica, também guarda-redes Diogo Sousa, da equipa de sub-23, foi chamado ao treino pelo treinador holandês Marcel Keizer.



De fora da sessão de preparação estiveram o colombiano Cristián Borja e o argentino Marcos Acuña, em tratamento, bem como o avançado holandês Bas Dost, em tratamento e trabalho condicionado no relvado, bem como o médio argentino Battaglia, que segue um plano de recuperação.



O Sporting, que na jornada anterior se isolou no terceiro lugar da I Liga, com 61 pontos, a oito do líder Benfica e do FC Porto, segundo classificado, volta a treinar na quinta-feira, pelas 10h30, à porta fechada, em Alcochete.