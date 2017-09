Raúl Jiménez satisfeito por seguir no Benfica

RTP 06 Set, 2017, 17:39 | 1.ª Liga

Logo após a partida frente à Costa Rica, na qual representou a seleção mexicana, Raúl Jiménez falou à imprensa mexicana e mostrou-se satisfeito por seguir no Benfica. Apesar da forte concorrência no ataque do clube da Luz, o mexicano garante que vai trabalhar para ganhar o lugar.



"Quero sempre ser importante no clube e na seleção. Interesse de outros clubes? Tudo acontece por uma razão, estou satisfeito no Benfica e tenho que lutar por um lugar. Não o vou conseguir aqui, a falar, só a trabalhar. Sei que é difícil, mas estou tranquilo".



Fugindo à questão do mercado, o mexicano garantiu que está focado no Benfica e que vai lutar arduamente por um lugar no onze inicial de Rui Vitória.



Com a dupla Jonas/Seferovic a marcar boa parte dos golos dos encarnados no campeonato, o internacional mexicano ainda não teve a oportunidade de reservar lugar na equipa escolhida pelo treinador do Benfica.



Raúl Jiménez jogou em cinco partidas do tetracampeão nacional esta época, todas como suplente utilizado. O mexicano somou pouco mais de uma hora de jogo e marcou um golo. Foi na Supertaça, frente ao Vitória de Guimarães, num triunfo por 3-1 dos encarnados.