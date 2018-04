Raúl Jiménez transporta Benfica para o clássico em vantagem

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Abr, 2018, 09:02 / atualizado em 08 Abr, 2018, 09:30 | 1.ª Liga

A equipa encarnada soma 74 pontos mais quatro que os azuis e brancos que só jogam este domingo. Caso vençam os "dragões" deslocam-se a Lisboa com menos um ponto que os seus rivais.



Benfica e FC Porto jogam domingo, a partir das 18h00, no Estádio da Luz.



Este sábado o Benfica venceu o Vitória de Setúbal no Bonfim, graças a um penálti ao minuto 90+2 convertido por Raúl Jiménez, titular inesperado devido a uma lesão de Jonas no período de aquecimento, em encontro da 29ª jornada da I Liga de futebol.



O Vitória entrou praticamente a vencer, com um golo madrugador de Costinha, aos três minutos, mas, à passagem do minuto 28, o avançado mexicano finalizou junto ao segundo poste um cruzamento de Rafa do flanco direito.



Na segunda parte, o Vitória de Setúbal criou grandes dificuldades ao Benfica, que não conseguiu impor o seu jogo, dispôs mesmo de duas excelentes oportunidades de golo, mas a falta de eficácia na finalização dos sadinos acabou por lhes custar os três pontos já em período de compensação.



Salvio, que entrou em campo para o lugar de Grimaldo, aos 77 minutos, acabou por ser decisivo para o triunfo dos encarnados, ao sofrer a falta para castigo máximo, depois de, aos 86, ter perdido soberana ocasião para marcar.



O Benfica somou a nona vitória consecutiva e lidera o campeonato.



No rescaldo da partida o treinador da equipa da águia, Rui Vitória, assumiu a dificuldade do triunfo, desvalorizando o facto de ter sido conseguido apenas nos instantes finais da partida.





Apesar da derrota o técnico dos vitorianos, José Couceiro, admitiu que custa perder no final e relaçou a postura da equipa durante o jogo.Na classificação o Benfica lidera com 74 pontos, o FC Porto é segundo com 70 (menos um jogo), Sp. Braga e Sporting repartem o terceiro lugar com 65 pontos mas os "leões" com menos um jogo.