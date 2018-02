Reforços João Afonso e Mattheus Oliveira convocados no Vitória de Guimarães

Lusa 03 Fev, 2018, 19:13 | 1.ª Liga

Depois de passagens pelo Estoril Praia, entre 2014/15 e 2016/17, e pelo Sporting, na primeira da época e que o emprestou agora ao Vitória, Mattheus Oliveira pode fazer a estreia absoluta com a camisola vitoriana no duelo com os pacenses, agendado para as 20:15 de domingo.



Já o defesa João Afonso, de 27 anos, que realizou 54 partidas pelos minhotos em 2014/15 e 2015/16 e regressou, em janeiro, do empréstimo ao Córdoba, emblema da II Liga espanhola, substitui o central Jubal, que viu o quinto cartão amarelo no duelo de quarta-feira com o Sporting, em Alvalade (derrota por 1-0), e está castigado.



A inclusão do colombiano Oscar Estupiñán, avançado, de 21 anos, que tem sido utilizado com mais frequência na II Liga, pela equipa B - é o melhor marcador, com sete golos - e que jogou pela última vez na equipa principal a 30 de dezembro, no duelo com o Moreirense, para a Taça da Liga (3-3), é a outra novidade na lista de 20 convocados.



O outro reforço do 'mercado de janeiro', o avançado Welthon, contratado precisamente ao Paços de Ferreira, está indisponível por lesão, tal como Celis, médio colombiano que está ausente desde 11 de dezembro, quando teve de ser substituído no triunfo vitoriano por 1-0, sobre o Feirense.



O jogo entre Vitória de Guimarães, nono classificado da I Liga, com 26 pontos, e o Paços de Ferreira, 13.º, com 21, começa às 20:15 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.