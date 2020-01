Renan Ribeiro e Luís Neto continuam ausentes no Sporting

O defesa Luís Neto não participou na sessão de trabalho e efetuou ginásio e trabalho condicionado no relvado, enquanto o guarda-redes Renan Ribeiro realizou tratamento e ginásio.

A única novidade no treino, que decorreu na Academia em Alcochete, foi a presença do jovem guarda-redes Diogo Martins.

O Sporting regressa ao trabalho no sábado, pelas 10h00, numa sessão que vai decorrer à porta fechada na Academia em Alcochete. De seguida, o treinador Jorge Silas fará a antevisão do jogo.

O encontro entre Sporting e FC Porto, a contar para a 15.ª jornada da I Liga de futebol, realiza-se no domingo, no estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 17h30.