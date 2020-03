Resumo: Famalicão regressa às vitórias com arranque perfeito frente ao Sporting

O Famalicão entrou a todo o gás na partida, perante uma certa apatia dos leões, e o triunfo dos famalicenses começou a ser desenhado aos cinco minutos, no primeiro remate da partida. Um tiro, de primeira, de Racic que só parou no fundo das redes da baliza do Sporting.







Pouco depois, aos oito, Diogo Gonçalves ampliou a vantagem, ao surgir na área, pela direita, após a assistência de trivela de Fábio Martins. Segundo remate, segundo golo do Famalicão.





O Sporting tentou reagir por Sporar primeiro, e Gonzalo Plata, depois. Mas ambos mostraram-se perdulários. Já perto do intervalo, Acuña cobra um livre lateral e assiste Coates que de cabeça fez o único golo leonino.





Na segunda parte, o Sporting correu contra o prejuízo e ainda teve hipóteses de igualar numa grande oportunidade de Vietto. O argentino, trapalhão, falhou o golo na pequena área do Famalicão.

Numa transição rápida o Famalicão matou a partida. Diogo Gonçalves, após fintar Neto na área, rematou em jeito fora do alcance do guarda-redes Maximiano.





Com o segundo triunfo frente ao Sporting na temporada, depois da vitória por 2-1 na primeira volta, o Famalicão sobe ao sexto lugar, com 36 pontos, a três pontos do Sporting, que é quarto, a quatro pontos do Sporting de Braga, que ocupa o último lugar do pódio da I Liga.

Veja o resumo da partida.