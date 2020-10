Resumo: Santa Clara e Gil Vicente empatam no primeiro jogo da I Liga com público

Em Ponta Delgada, no primeiro teste para o regresso dos espetadores aos recintos desportivos, com 10% da capacidade do recinto, o Santa Clara cedeu os primeiros pontos na prova, que lidera provisoriamente, com sete pontos, mais um do que `dragões` e `águias`, que ainda vão disputar os seus jogos nesta ronda.

O Gil Vicente ocupa provisoriamente o quinto lugar, com quatro pontos, mas também menos um jogo, depois de o embate com o Sporting, para a primeira jornada ter sido adiado devido a casos de covid-19.