Ricardo Soares deixa Desportivo de Chaves no final da época

Lusa 02 Mai, 2017, 20:50 | 1.ª Liga

Segundo a fonte, a decisão foi tomada por “mútuo acordo” há cerca de uma semana, sublinhando que o contrato de Ricardo Soares seria renovado automaticamente quando chegasse aos 40 pontos, meta traçada no início da época e que, a três jogos do final do campeonato, ainda não foi atingida, faltando apenas três pontos.



O clube de Trás-os-Montes, aquando de uma reunião com o timoneiro, que substituiu Jorge Simão após a saída deste para o Sporting de Braga, propôs-lhe continuidade, mas perante a sua indecisão chegaram a acordo para a cessação de contrato.



Quanto ao novo treinador, a fonte garantiu já ter “várias opções” em cima da mesa, mas ainda nada decidido.



Quando foi apresentado, a 20 de dezembro de 2016, Ricardo Soares, que estava à frente do Vizela, da II Liga, definiu como meta os 40 pontos e a ida à Final da Taça de Portugal, no Jamor.



Apesar de ter chegado às meias-finais da prova rainha de Portugal, o Desportivo de Chaves viria a ser eliminado pelo Vitória de Guimarães, não atingindo um dos objetivos traçados.



No campeonato, o clube de Trás-os-Montes está no 10.º lugar com 37 pontos, a três do objetivo, quando ainda faltam três jogos para o final.