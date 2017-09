Ricardo Soares diz que Desportivo das Aves vai à Madeira conquistar pontos

15 Set, 2017, 09:27 / atualizado em 15 Set, 2017, 09:27 | 1.ª Liga

Ricardo Soares mostrou-se confiante em relação à prestação da equipa nos próximos jogos, salientando que esta vai fazer um "campeonato tranquilo".



"O Marítimo é uma equipa forte, que não perde no Estádio dos Barreiros há um ano e tal. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Mas é nossa intenção conquistar pontos", começou por referir o treinador em conferência de imprensa de antevisão da partida na Madeira.



Depois da primeira vitória do Desportivo das Aves na I Liga (frente ao Belenenses), Ricardo Soares assumiu que este bom momento é para continuar e que o grupo tudo tem feito para isso.



"Trabalhamos para conquistar vitórias e, ao conseguir, a motivação e o crescimento são melhores. O Aves vai à Madeira lutar pelos três pontos até a exaustão", acrescentou.



A perspetiva de futuro é a melhor e a confiança de que é possível garantir a manutenção na I Liga é possível.



"Queremos mais e sentimos que temos capacidade para melhorar. Vamos fazer um campeonato de acordo com os objetivos a que nos propusemos. Neste momento, temos bons jogadores, mas não somos uma boa equipa. Há margem de crescimento muito grande e temos grandes expectativas", disse ainda.



O Desportivo das Aves joga este sábado na Madeira, com o Marítimo, em jogo da sexta jornada da I Liga, que será dirigido por Carlos Xistra, da associação de Castelo Branco.