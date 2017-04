Ricardo Soares espera jogo exigente frente ao "aflito" Moreirense

Lusa 22 Abr, 2017, 17:34 | 1.ª Liga

"A classificação demonstra que o Moreirense está com dificuldades, lutando pela manutenção, por isso, será um jogo exigente, mas estamos preparados e queremos muito vencer pelos nossos adeptos, pelo clube e pelos jogadores", afirmou Ricardo Soares, na conferência de imprensa de antevisão à partida de segunda-feira.



O técnico referiu que o objetivo é chegar rapidamente à meta dos 40 pontos, estabelecida no início da temporada, e ao ganharem aos minhotos ficaria a faltar apenas um ponto.



"No final da jornada queremos estar mais perto dos 40 pontos, é uma meta, quando cá chegámos o Chaves tinha 19 pontos, já fizemos 17 e faltam quatro para assegurar o objetivo predefinido, portanto, é para isso que vamos lutar", salientou.



Ricardo Soares entendeu que o clube de Trás-os-Montes tem praticado bom futebol, criado situações para vencer, mas não tem ganho tantas vezes quantas pretendiam.



"Entendemos que quanto melhor jogarmos mais perto estamos de ganhar. É nesse sentido que trabalhamos diariamente para procurar as vitórias, se pudermos juntar as duas coisas é a cereja no topo do bolo", ressalvou.



Questionado sobre se já definiu a sua continuidade no clube, Ricardo Soares escusou-se a responder, dizendo haver tempo para isso, sublinhado estar no Chaves para fazer o melhor, com dedicação e profissionalismo.



"Não admito que ninguém ponha o meu trabalho em causa. Gosto de estar cá, é um clube que marca, com gentes fantásticas, para já quero continuar a fazer um bom trabalho e, depois, a seu tempo logo se verá", frisou.



Também na sala de imprensa, o defesa Fábio Santos, vincou que será um jogo complicado frente a uma equipa desesperadamente à procura de pontos, por isso, irá estar na máxima força.



"O plantel está bem, focado naquilo que importa, sendo pena os resultados não corresponderem aos que temos produzido", ressalvou.



O Desportivo de Chaves, oitavo classificado com 36 pontos, visita o Moreirense, 16.º com 24 pontos, na segunda-feira, pelas 20:00, num jogo com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.