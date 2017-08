Ricardo Soares garante que Aves dá mais garantias e acredita na vitória com Braga

Lusa 19 Ago, 2017, 17:55 | 1.ª Liga

Depois de um arranque complicado, com uma equipa quase totalmente renovada, pouco tempo de treino e uma adaptação à I Liga, Ricardo Soares defende que o Desportivo das Aves é hoje "uma equipa mais compacta, coesa, determinada e com índices de confiança maiores do que quando iniciaram a pré-época".



Para o jogo com o Sporting de Braga, este domingo, às 20:00, o técnico está confiante no resultado, apesar de estar consciente das dificuldades que a equipa vai encontrar pela frente.



"Vamos ser um Aves a tentar impor o seu jogo. Vamos encontrar um adversário difícil, mas é clara intenção nossa lutar pelos três pontos", reforçou o treinador em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com os bracarenses.



Ricardo Soares tem a lição bem estudada em relação ao adversário, ainda assim, tem também bem delineado o trabalho a ser feito para conseguir atingir o objetivo dentro de campo.



"O Braga é uma equipa forte, bem orientada, bons jogadores, que têm uma forma muito particular de jogar. Tem muitos pontos fortes, mas centramos a nossa energia na nossa equipa, no trabalho diário e nunca fugimos deste registo. Também temos a preocupação de anular os pontos fortes dos adversários, neste caso o Braga", referiu ainda.



O treinador garantiu ainda que a equipa "está motivada" e cheia de ambição.



"Nas Aves estamos motivados todos os jogos. É uma forma de estar. Damos sempre o máximo. O Braga é sempre uma equipa com qualidade, mas é clara intenção nossa lutar pelos três pontos. Nos últimos anos, o Braga fez sempre terceiro ou quarto lugar. A exceção foi a época passada. Luta por objetivos fortes, diferentes dos nossos, mas isso não nos tira a ambição de lutar pelos três pontos", acrescentou ainda.



O Desportivo das Aves recebe, este domingo, o Sporting de Braga, às 20:00 horas, numa partida da 3.ª jornada da I Liga de futebol, que vai ser dirigida pelo árbitro Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.