Ricardo Soares garante que D. Aves quer tirar pontos ao Sporting

Lusa 04 Ago, 2017, 15:05 / atualizado em 04 Ago, 2017, 15:05 | 1.ª Liga

O técnico da equipa de Vila das Aves, que regressa esta época ao escalão principal do futebol português, referiu que arrancar a prova com uma partida com "um ‘grande’ é algo motivante", mas ainda assim mostrou-se ciente das dificuldades que poderá encontrar.



"As dificuldades são inerentes à dimensão do jogo. Vamos defrontar uma equipa poderosa, que luta pelo título com um treinador conhecedor da liga. As equipas de Jorge Jesus são organizadas e com personalidade. Mas confio no nosso trabalho e vamos a jogo para fazer de tudo para vencer", afirmou Ricardo Soares, em conferência de imprensa.



O facto de estar a construir um plantel praticamente novo de raiz não é algo que preocupe o treinador, que se mostra bastante otimista em relação ao desempenho dos jogadores que agora chegam ao clube.



"A partir do momento que decidimos tomar a decisão de construir um plantel quase novo, sabíamos que demora tempo a introduzir o nosso modelo e as nossas ideias. Mas cada dia que passa estamos mais fortes. Vamos construir uma grande equipa, mas grandes jogadores já temos", reforçou, salientando a vontade de “garantir a manutenção o mais rapidamente possível".



No encontro com o Sporting, o sentido será apenas um, o de iniciar a prova com a conquista de pontos, com Ricardo Soares a salientar que essa é a convicção de todos os jogadores, garantindo que "o Sporting vai ter de lutar muito se quiser sair com pontos das Aves".



"[A equipa] Vai entrar para ganhar sabendo das dificuldades que vamos encontrar. Vamos defrontar um candidato ao título, mas nós acreditamos no que fazemos. Hoje a equipa está muito melhor do que na semana passada. Estamos preparados para este jogo", concluiu.



O Desportivo das Aves recebe este domingo o Sporting, às 18h00 horas, num jogo da primeira jornada da I Liga de futebol e que marca o regresso dos avenses ao escalão principal, após uma década na II Liga.