Ricardo Soares quer deixar Desportivo de Chaves nos nove primeiros lugares

Lusa 06 Mai, 2017, 16:22 | 1.ª Liga

Em antevisão à 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a visita ao Estoril, o técnico afirmou não ter mais nada a dizer sobre a sua saída, depois de o clube o ter feito esta semana, reforçando que vai continuar a trabalhar para que o clube de Trás-os-Montes faça uma grande temporada.



“Temos três jogos para fazer e a minha intenção é acabar muito bem. Para isso, teremos de somar pontos e de continuar a trabalhar com rigor, profissionalismo e qualidade até ao último dia, para que ninguém nos possa apontar nada”, reforçou.



Esta semana, em declarações à Agência Lusa, fonte do emblema ‘azul-grená’ adiantou que Ricardo Soares irá sair no final da época por “mútuo acordo”.



O timoneiro, que substituiu Jorge Simão após a saída deste para o Sporting de Braga, em dezembro, assumiu ser difícil continuar a fazer o seu trabalho sabendo que vai deixar o comando técnico, mas, pelo calendário e pela qualidade dos adversários que ainda vai defrontar, tem de estar focado.



“Os jogadores estão concentrados no objetivo dos 40 pontos, que ainda não está alcançado, e, portanto, o profissionalismo, esse não deixará de estar presente”, frisou.



Futuro à parte, Ricardo Soares antecipou um jogo complicado na deslocação ao Estoril, porque desde que Pedro Emanuel assumiu o comando, a equipa ‘canarinha’ melhorou muito, quer na performance, quer nos resultados alcançados.



“Estavam numa situação aflitiva e, agora, respiram saúde na I liga. A equipa está moralizada, mas nós queremos muito somar pontos para dedicar a vitória aos adeptos, que a merecem”, salientou.



Questionado sobre a introdução do vídeo-árbitro na I Liga na época 2017/18, Ricardo Soares elogiou a medida, sublinhando que qualquer iniciativa pela transparência do futebol português e pela justiça das coisas é bem-vinda.



“É uma ideia muito boa para continuar a credibilizar o futebol. Não tenho dúvidas de que vai ajudar os árbitros a tomarem melhores decisões”, considerou.



Desportivo de Chaves, na 10.ª posição, com 37 pontos, e Estoril-Praia, na 15.ª, com 31, encerram a 32.ª jornada da I Liga na segunda-feira, às 20:00, com arbitragem de Tiago Antunes, da Associação de Futebol de Coimbra.