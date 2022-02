Ricardo Soares quer impor jogo no Dragão

A equipa de Barcelos regista, nas últimas oito jornadas, seis vitórias e dois empates, registando apenas uma derrota (3-0 com o Sporting, em casa) nas últimas 14 rondas.", disse na antevisão da partida.O FC Porto jogou quinta-feira em Roma, contra a Lazio (2-2), tendo garantido o acesso aos "oitavos" da Liga Europa, mas o treinador gilista recusou a ideia de um adversário cansado ou fragilizado também pelas ausências dos castigados Grujic e Uribe.", analisou.Para Ricardo Soares, "", sendo a do Gil Vicente a de quem "quer participar no jogo", não sem a ambição de impor o seu jogo.", disse.





O presidente do Gil Vicente disse esta semana que a equipa teria que redefinir objetivos, porque a permanência já foi atingida e o treinador disse "concordar" com Francisco Dias da Silva.", disse.Ricardo Soares disse sentir os jogadores "" e "".

"A equipa ainda pode crescer, há jogadores que ainda têm margem para se transcenderem e chegarem a um patamar superior. Sabemos da competitividade da I Liga, da qualidade dos nossos adversários, sabemos que a partir desta fase as vitórias são cada vez mais difíceis", disse.





Fran Navarro está de regresso após castigo, mas o guarda-redes esloveno Frelih ainda não está disponível para ir a jogo, informou o treinador.", disse.

Gil Vicente, quinto classificado, com 40 pontos, e FC Porto, primeiro, com 63, defrontam-se a partir das 20h30 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto.