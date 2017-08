Rio Ave acompanha fulgor de Benfica, FC Porto e Sporting

Mário Aleixo - RTP 21 Ago, 2017, 08:01 / atualizado em 21 Ago, 2017, 08:01 | 1.ª Liga

A presença dos três "grandes" na vanguarda da prova não causa admiração, sempre foi assim ao longo da hisatória do futebol português, contudo a presença pontual do Rio Ave é motivo de destaque por não ser habitual.



Na última jornada o quarteto passou incólume os obstáculos que se lhe apresentaram.



Na sexta-feira o Rio Ave recebeu o Portimonense e ganhou por 2-0 somando o total de pontos possível, nove.



No dia seguinte (sábado) Benfica e Sporting despacharam os seus adversários, Belenenses e V. Guimarães por igual "score" uma goleada das antigas 5-0.



Ontem (domingo) o FC Porto não quis ficar atrás e venceu o Moreirense por 3-0.



O reflexo desta superioridade é notória nos números. O Benfica é o melhor ataque da prova com nove golos marcados enquanto FC Porto e Sporting repartem a melhor defesa e ainda não sofreram qualquer golo.



Também na lista de melhores marcadores do campeonato srugem jogadores destas equipas em destaque. Jonas (Benfica) e Aboubakar (FC Porto) marcaram quatro golos cada, seguem-se Seferovic (Benfica) e Bas Dost (Sporting) cada um com três golos apontados.. Guedes (Rio Ave) já marcou dois golos.



Na próxima jornada (4ª) a luta promete continuar com jogos vibrantes, senão vejamos:



Sábado - 26 de agosto:



Rio Ave-Benfica, 20h30



Domingo - 27 de agosto:



Sporting-Estoril, 18h00



Sp. Braga-FC Porto, 20h15.