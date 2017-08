Rio Ave-Benfica "decide-se nos pormenores"

Mário Aleixo - RTP 25 Ago, 2017, 12:42 / atualizado em 25 Ago, 2017, 12:42 | 1.ª Liga

Fábio Faria defesa-central atuou no Rio Ave entre 2007/10 e no clube lisboeta de 2010 a 2013.



Aos 23 anos o jogador viu-se obrigado a abandonar o futebol devido a problemas cardíacos.



Em declarações ao jornalista da Antena 1, Paulo Vidal, o ex-jogador antecipou “um jogo entre um Rio Ave equilibrado e estável e um Benfica que faz muitos golos e por isso decidido nos pormenores”.





Cada jogo é um jogo e Fábio Faria está consciente de que apesar da equipa da Luz ser muito forte “tem algumas dificuldades defensivas e é um setor com rotinas novas” que o Rio Ave poderá explorar.Instado a pronunciar-se sobre a influência de Jonas na equipa dos encarnados admitiu que é muita e os vila-condenses devem concentrar-se no coletivo adversário.Quanto à dúvida sobre a utilização de Salvio que tem uma pequena mazela o ex-futebolista considerou que a ausência do argentino seria um ponto a favor do Rio Ave.A concluir Fábio Faria manifestou a opinião e que uma vitória do Rio Ave seria o coroláriod e um excelente momento da equipa que em nada mudaria os seus objetivos apenas reforçaria a motivação dos jogadores.