Rio Ave contrata guarda-redes ao vizinho Varzim

Lusa Comentários 29 Ago, 2018, 18:09 | 1.ª Liga

O guardião brasileiro, de 29 anos, assinou um contrato válido por três temporadas com o emblema vila-condense e já está a treinar com o novo grupo de trabalhos.



Paulo Vítor chegou a Portugal oriundo do Rio Branco, na temporada 2015/16, para representar o Varzim e, depois de uma época de adaptação, assumiu a titularidade da baliza poveira, fazendo 38 e 40 jogos, respetivamente, nas temporadas seguintes.



Em 2017/18, chegou mesmo a notabilizar-se por marcar um golo, no campeonato, frente ao Penafiel, num surpreendente remate de baliza a baliza.



Esta época, o guarda-redes brasileiro já tinha cumprido cinco jogos como titular na formação da Póvoa de Varzim.



Paulo Vítor é o 16.º reforço do Rio Ave para esta temporada, depois de garantidos Miguel Rodrigues (ex-Panetolikos, Grécia), Jonathan Buatu (ex-Beveren, Bélgica), Bruno Moreira (ex-Paços de Ferreira), Afonso Figueiredo (ex-Levski Sofia, Bulgária), Toni Borevkovic (ex-NK Rudes, Croácia), Murilo Freitas (ex-Tondela), Leo Jardim (ex-Grémio, Brasil), Matheus Reis (ex-Moreirense) e Junio Rocha (ex-Sampaio Corrêa, Brasil), Jambor (ex-Osijek, Croácia), Galeno (ex-FC Porto), Gelson Dala (ex-Sporting), Damien Furtado (ex-São Martinho) e Joca (ex-Sporting Braga) e Carlos Vinícus (ex-Nápoles).