Rio Ave e Desp. Aves jogam por uma vitória moralizadora

Mário Aleixo - RTP Comentários 23 Fev, 2018, 08:19 / atualizado em 23 Fev, 2018, 08:19 | 1.ª Liga

Os vila-condenses, quintos classificados com 36 pontos, menos 13 do que o Sporting de Braga, tentam regressar às vitórias na receção ao Desportivo das Aves, 13º com os mesmos 21 pontos de Vitória de Setúbal, Paços de Ferreira e Estoril Praia.



Na última jornada, o Rio Ave foi goleado (5-0) na visita ao líder FC Porto, enquanto o Desportivo das Aves empatou 0-0 na receção ao Marítimo, naquele que foi o terceiro jogo seguido sem perder, após dois triunfos diante de Boavista (3-0) e Belenenses (5-2).



As equipas avançam com os melhores "onzes" do momento.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador dos verde e brancos, Miguel Cardoso, elogiou o trabalho do técnico José Mota no Aves mas disse pretender dominar o jogo e ter a bola para regressar às vitórias.



O jogo tem o início marcado para as 20h30, com informações regulares na Antena 1.



A ronda fimd e semana inclui as visitas do Benfica ao Paços de Ferreira, no sábado, do FC Porto ao Portimonense, no domingo, e a receção do Sporting ao Moreirense, na segunda-feira.



Eis o quadro completo de jogos da 24ª jornada:



- hoje (sexta-feira), 23 fev:



Rio Ave-Desportivo das Aves, 20h30



- Sábado, 24 fev:



Belenenses-Feirense, 16h00



Marítimo-Vitória de Guimarães, 18h15



Paços de Ferreira-Benfica, 20h30



- Domingo, 25 fev:



Desportivo de Chaves-Estoril Praia



Boavista -- Vitória de Setúbal, 18h00



Portimonense -- FC Porto, 20h15



- Segunda-feira, 26 fev:



Sporting de Braga-Tondela, 19h00



Sporting -- Moreirense, 21h00