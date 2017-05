Rio Ave e Marítimo discutem vaga na UEFA

Mário Aleixo - RTP 20 Mai, 2017, 09:33 / atualizado em 20 Mai, 2017, 09:34 | 1.ª Liga

Em vantagem no confronto direto sobre a equipa insular, o Rio Ave precisa de vencer na receção ao Belenenses e ficar a aguardar pela derrota do Marítimo em casa do Paços de Ferreira, os únicos resultados que permitiria à equipa de Vila do Conde destronar a madeirense do sexto lugar.



Em Vila do Conde, a partir das 16h00, as equipas entram em igualdade de circunstâncias com três ausências por lesão de cada lado. Roderick, Kizito e Yazalde são baixas nos vila-condenses enquanto Rosell, Miguel Rosa e Diogo Viana estão fora nos azuis do Restelo.



O árbitro do jogo é Caslos Xistra.



Na Capital do Móvel, também a partir das 16h00, os "castores" parecem entrar com mais trunfos do que os forasteiros. os Pacenses cntam com quatro lesionados Chico, Welthon, João Góis e Filipe Ferreira. Entre os insulares as baixas chergam a oito com Gottardi, Maurício, Luís Martins r Ghazaryan (lesionados) enquanto Raul, Fransérgio, Edgar e Dyego Sousa estão castigados.



O árbitro do encontro é Hugo Miguel.



O dia está igualmente marcado pela continuação dos festejos do tetracampeonato do Benfica, com os encarnados a terem a oportunidade de levar os festejos aos seus adeptos no norte, deslocando-se ao Porto a casa do Boavista.



Nos restantes dois encontros do dia, Nacional-Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães-Feirense, já não se joga qualquer tipo de decisão, com a última vaga de descida a ser decidida no domingo, entre Arouca, Moreirense e Tondela.