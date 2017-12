Rio Ave e Moreirense abrem 14.ª jornada da I Liga

Lusa 08 Dez, 2017, 11:18 | 1.ª Liga

A oito pontos do Sporting de Braga e a quatro Marítimo, o Rio Ave, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco encontros, procura aproveitar o encontro entre bracarenses e insulares para se aproximar dos lugares de qualificação para a Liga Europa.



Já o Moreirense, que é penúltimo com os mesmos oito pontos do lanterna-vermelha Estoril-Praia, procura a segunda vitória esta temporada, após oito encontros sem vencer.



O equilíbrio tem sido nota nos encontros para o campeonato entre os dois conjuntos no estádio dos Arcos, com duas vitórias para cada equipa e mais dois empates.



O líder FC Porto joga no domingo, em casa do Vitória de Setúbal, um dia depois de o Sporting, segundo em igualdade com os ‘dragões’, visitar o Boavista e o Benfica, terceiro a três pontos, receber o Estoril-Praia.